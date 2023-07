Ultime Notizie Roma del 20-07-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 20 luglio 2023)dailynews radiogiornale la corona Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e riservati sulla cattura di Messina Denaro erano quelli che un carabiniere un politico di Mazara del Vallo hanno tentato di vendere l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona per i due Sono stati disposti gli arresti domiciliari in vita Re Luigi Pirolo è accusato di accesso abusivo a sistema informatico e violazione del Segreto d’ufficio il complice Giorgio Randazzo di ricettazione Fabrizio Corona da cui casa Milanese è stata perquisita invece indagato per ricettazione Patrick zaki condannato in via definitiva martedì a 3 anni di carcere ha ricevuto la grazia presidenziale lo hanno reso noto le autorità egiziane il ricercatore ha già scontato 22 mesi in carcere lo studente dell’Università di Bologna accusato di diffusione difalse dentro e ...