Ultime Notizie Roma del 20-07-2023 ore 09 | 10

(Di giovedì 20 luglio 2023)dailynews radiogiornale e giovedì 20 luglio Buona giornata da Francesco Vitale il presidente egiziano Abdel fattah al-sisi ha concesso la grazia Patrick zaki la decisione è stata presa dopo la condanna a tre anni di carcere dello studente egiziano iscritta all’università di Bologna la sentenza della corte che aveva condannato l’attivista per diffusione difalse per alcuni articoli scritti sui social non era per la bile e ieri già che era stato arrestato immediatamente nell’aula del tribunale dei 3 anni avrebbe dovuto scontare ancora 14 mesi dopo la condanna erano stati diversi gli appelli per la concessione della grazia sia da parte del Governo italiano che di quello degli Stati Uniti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato la presentazione alle camere dei disegni di legge recante modifiche al Codice Penale e codice di ...