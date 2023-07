Ultime Notizie – orario e dove vederla in tv

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 20 luglio 2023) Prima amichevole estiva oggi giovedì 20 luglio per il Milan che affronta la Lumezzane. La squadra di Stefano Pioli giocherà alle 17 al centro sportivo di Milanello e la partita si potrà seguire in diretta Tv e streaming su Dazn e Sky. I rossoneri sbarcheranno poi nella costa ovest degli Stati Uniti,saranno i protagonisti di un Pre-Season Tour tra California e Nevada in preparazione alla stagione 2023/24. La prima partita si giocherà domenica 23 luglio 2023 contro il Real Madrid CF al Rose Bowl, iconico stadio di Los Angeles che ha ospitato la finale della Coppa del Mondo del 1994.