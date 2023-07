Ultime Notizie – Esg | come comunicano le aziende via social? A giugno in luce Cdp | Enel e Hera

(Di giovedì 20 luglio 2023) Quanto ele grandistanno comunicando i temi Esg sui loronetwork? Quali hashtag usano e quali aree privilegiano? E quali risultati ottengono in termini di engagement? Le risposte in un focus mensile a cura dell’ESG Culture LAB di Eikon Strategic Consulting Italia, in collaborazione con l’Adnkronos, che misura l’impatto dei temi ESG nella comunicazionedelle 300 principaliitaliane secondo lo studio R&S Mediobanca. Per il mese di, tre leche si sono messe più in: Cdp,. I risultati principali A2023 il 68% delleha pubblicato sui propri accountcontenuti sui temi ESG, anche se ...

Lepiù importanti della giornata di calciomercato nel nostro notiziario... Zaki riavvolge anche il nastro delle, tesissime 48 ore: la condanna, il nuovo fermo, il ...momento in cui è arrivata la condanna del tribunale a tre anni di carcere per "diffusione di...Sono i resti di un bambino, quelli emersi dalle prime indagini sulla sepoltura d'età romana, ritrovata casualmente durante i lavori di sistemazione della rete idrica, in via Giustiniano a Napoli. Ieri ...

Arzachena Intorno alle 13 i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla SP94, nel tratto che da Portisco va verso Abbiadori, per un incidente stradale. Per cause da accertare un'autovettura s ...Il malore improvviso potrebbe essere stato causato dal grande caldo o da un problema congenito: disposta l’autopsia ...