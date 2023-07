Ultime Notizie – è in pericolo di vita

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 20 luglio 2023) Investita mentre faceva jogging, una 23enne di Marigliano (Napoli) è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Nola. L’incidente è avvenuto questa mattina in via Variante 7 bis. La ragazza è stata investita da un tir in transito. Il camionista si è fermato e ha chiesto soccorso. La ragazza è stata trasferita in codice rosso nell’ospedale di Nola, indi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna insieme al personale del 118 Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione