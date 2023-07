Ultime Notizie – Assalto alla Cgil | confermate in Appello undici condanne

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 20 luglio 2023) Confermato inl’impianto accusatorio per gliimputati giudicati in rito abbreviato per l’sede dellaavvenuto nel corso della manifestazione no green pass del 9 ottobre del 2021 a Roma. I giudici della prima sezione penale della Corte d’della Capitale hanno confermato leper 9 degli imputati con pene fino a sei anni, tra gli altri, Fabio Corradetti, figlio della compagna di Giuliano Castellino, leader romano di Forza Nuova, e Massimiliano Ursino, leader palermitano di Forza Nuova, e hanno ridotto lievemente la pena per Mirko Passerini che passa da cinque anni e mezzo a cinque anni e quattro mesi e per Claudio Toia, appartenente al gruppo ultras juventino ‘Antichi valori’ e considerato dagli inquirenti vicino al ...