Ultime Notizie – Andrea Purgatori | aperta inchiesta per omicidio colposo sulla morte del giornalista

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 20 luglio 2023) Un fascicolo perè stato aperto in procura a Roma dopo l’esposto presentato dalla famiglia del, morto ieri nella capitale. In una nota, la famiglia dicomunica che, a seguito della denuncia presentata, “il Nas dei Carabinieri, al comando del Col. Alessandro Amadei, coordinati dai Procuratori della Repubblica Sergio Colaiocco e Giorgio Orano stanno conducendo indagini per fare lucecorrettezza delle diagnosi e delle cure apportate al loro caro, deceduto il 19 luglio 2023 dopo solo due mesi dalla diagnosi iniziale. In particolare, hanno chiesto che venga accertata la correttezza della diagnosi refertata adin una nota clinica romana e ...