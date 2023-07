Ultime Notizie – Amichevoli estive | Juve senza Rabiot negli Stati Uniti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 20 luglio 2023) Non c’è Adrientra i giocatori dellantus convocati dall’allenatore Massimiliano Allegri per la tournee estiva. L’elenco dei convocati: Szczesny, Perin, Pinsoglio, Daffara, Danilo, Gatti, De Winter, Bremer, Rugani, Alex Sandro, Huijsen, Weah, Soulè, McKennie, Locatelli, Rovella, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Nonge, Miretti, Pogba, Kosti?, Iling-Junior, Cambiaso, Yildiz, Kean, Chiesa, Vlahovi?, Milik e Barrenechea. Assenti, come previsto, i giocatori che non rientrano nel progetto tecnico: out Leonardo Bonucci e Denis Zakaria. MIRETTI RINNOVA FINO AL 2027 Lantus intanto annuncia il prolungamento del contratto di Fabio Miretti. Il centrocampista ha firmato fino al 2027. Arrivato nel 2011 nel settore giovanilentino, dal 2021-22 è ...