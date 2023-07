Ultime Notizie – Acqua | Politecnico Milano sperimenta la fibra ottica contro lo spreco della rete idrica

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 20 luglio 2023) Utilizzare sensori inper monitorare le reti idrichegli sprechi. I ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale deldihanno infattito l’uso di sensori distribuiti in(Dfos) basati sulla tecnologia Stimulated Brillouin Scattering (Sbs) per il monitoraggio delle reti di condotte idriche su lunghe distanze. Alla base di questa tecnologia c’è la comune ed economicaper le telecomunicazioni (che porta internet nelle nostre case) in grado di misurare deformazioni al centesimo di millimetro. Gli studiosi hanno lavorato su tubazioni in Polietilene ad Alta Densità (Hdpe), oggi le più comunemente impiegate per la realizzazione di ...