UFFICIALE – Rovida ceduto dall’Inter | di nuovo in Serie C

(Di giovedì 20 luglio 2023) Oltre ad Andrea Moretti, l'Inter ha comunicato anche la cessione del portiere William. Un trasferimento in prestito, diinC dopo l'esperienza dello scorso anno alla Carrarese. TRASFERIMENTO – Èil trasferimento in prestito di Williamda parte dell'Inter. Proprio come il compagno di squadra Andrea Moretti, anche il portiere 20enne si accaserà alla Pro Patria. Un'altra esperienza inC, dunque, dopo quella dello scorso anno con la maglia della Carrarese. Come si legge sul sitonerazzurro: "Il trasferimento avverrà in prestito fino al 30 giugno 2024".