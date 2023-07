UFFICIALE – L’Inter cede un altro giovane | Dervishi va al Taranto

(Di giovedì 20 luglio 2023) Kristian Dervishi lasciae si trasferisce al. Il, cresciuto nelle giovanili nerazzurre, ha firmato un contratto di due anni. IL COMUNICATO – «La societàFootball Club 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni di Kristian Dervishi sino al 30/06/2025. Classe 2003, Dervishi è un esterno cresciuto nel settore giovanile del. Con i neroazzurri ha disputato le ultime due stagioni in Primavera 1 e si è laureato Campione d’Italia nel 2022. A Kristian il più caloroso benvenuto in rossoblù!». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Miami ha annunciato'arrivodi Jordi Alba. Il club della Florida lo ha reso noto e si tratta di un parametro zero, visto che'esterno ex Barcellona arriva da svincolato dopo aver ...... il camerunense ha firmato un contratto fino al giugno 2028 con'opzione per un ulteriore anno. Lo United riporta anche i numeri dell'ex estremo difensore dell': 104 clean sheets in 255 ...MILANO - Si chiude ufficialmente'avventura di Andrè Onana in nerazzurro. Dopo una sola stagione a difesa della porta dell', il camerunese saluta e si prepara alla sua nuova esperienza con il Manchester United . Mentre la ...