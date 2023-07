UFFICIALE – Ceduto Onana | che viaggio! Il saluto dell’Inter

(Di giovedì 20 luglio 2023) L’Inter ha ufficializzato con un comunicato sul proprio sito l’addio di Andréverso il Manchester United. Di seguito le parole del club. COMUNICATO – Il portiere camerunese lascia il Club dopo aver vinto una coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Dopo una stagione e due trofei conquistati, l’Inter e Andrési salutano. Arrivato nell’estate del 2022, l’estremo difensore camerunese è stato uno dei protagonisti di un’annata nerazzurra intensa ed emozionante. Una stagione in cuiha dimostrato di essere una parte importante del gruppo che ha vinto la Supercoppa Italiana, la Coppa Italia e che è arrivato con una grande cavalcata fino ad Istanbul. In nerazzurro ha collezionato 41 presenze. Avanno i saluti e i ringraziamenti di tutta la Famiglia interista. Grazie, André. Fonte: inter.it Inter-News - ...

Il difensore brasiliano è stato ceduto a titolo definitivo al Fenerbahce. Da parte di Udinese Calcio un grande in bocca al lupo a Rodrigo per la nuova esperienza e il ringraziamento per quanto fatto

Rodrigo Becao saluta l'Italia e l'Udinese. Dopo 4 anni a Udine, il difensore passa al Fenerbahçe. IL COMNUNICATO - "Dopo 4 stagioni e 130 presenze, con 6 gol realizzati, finisce l’esperienza in bianco ...La VIS PESARO 1898 comunica di aver raggiunto l’accordo con la società U.S. Cremonese per la acquisizione a titolo temporaneo delle prestazioni sportive di Blue MAMONA, classe ...