UeD | Natalia Paragoni ha partorito | finalmente svelato il nome della bimba

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 20 luglio 2023)ha. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dato alla luce la sua primogenita. Questa mattina Andrea Zelletta aveva pubblicato una foto su Instagram in cui avevache la sua compagna fosse in procinto di dare alla luce la loro bambina. In tale occasione, aveva incoraggiato la ragazza conscio e speranzoso che tutto sarebbe andato per il meglio. Ebbene, a quanto pare, aveva ragione,alle ore 11:29 ha dato alla luce la sua bambina. Ad annunciare il tutto è stato Andrea Zelletta mediante il suo account di Instagram. Ad ogni modo, ciò che i fan erano ansiosi di scoprire riguarda ilscelto per la. Andrea Zelletta annuncia che...