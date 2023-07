Ue | “Da stop abuso d’ufficio impatto sulla lotta alla corruzione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 luglio 2023) “Siamo a conoscenza del disegno di legge italiano, presentato dal Consiglio dei ministri il 15 giugno 2023, che propone alcune modifiche alle disposizioni che regolano i reati contro la pubblica amministrazione. Come spiegato nel Rapporto sullo Stato di diritto 2023, queste modifiche proposte depenalizzerebbero importanti forme die potrebbero avere unsull’efficace individuazione e”. La riflessione critica che arriva da Bruxelles era nell’aria ed era attesa. Un portavoce della Commissione Ue in merito al ddl Nordio che dopo la firma del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà inviata alle Camere dice: “Continueremo a seguire gli sviluppi. Laè una priorità assoluta per la ...