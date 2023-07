Anche lavuole fare parte del gioco e i ministri oggi discuteranno su come rispondere alla sue richieste nei nostri confronti", ha aggiunto. 20 luglio 2023...dall'Alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep, ... Avranno in seguito una colazione di lavoro sullae un incontro in videoconferenza con il ...... con il Pesc Josepche ha recentemente sottolineato 'la rottura del tabù di aver destinato ... Dopoe Cina, l'iniziativa è in mano alla Santa Sede nella persona del cardinale Matteo Maria ...

Ue, Borrell: 'Turchia in agenda Esteri dopo molti mesi' Tiscali Notizie

Borrell ha anche accusato la Russia di aver deliberatamente attaccato le strutture di stoccaggio del grano nella città portuale meridionale di Odessa, fatto che, secondo l'Alto rappresentante, ...L'intesa che permetteva all'Ucraina di esportare il proprio grano in sicurezza attraverso il Mar Nero termina stasera a mezzanotte.