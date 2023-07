Udinese | UFFICIALE l'addio di Becao

È un passaggio dell'intervista al centrocampista Jacub Jankto sul canaledel Cagliari . Il calciatore ceco, tornato in Italia dopo le esperienze con Ascoli,e Sampdoria, era finito ...Da Medellín, Cuadrado arriva in Italia, destinazione: con i friulani disputa 24 partite in due anni, centrando una storica qualificazione in Champions League nella seconda stagione. La scuola ...L'Inter lo presenta così sul suo sito: 'Esperienza, tanta voglia di vincere e gioia: ... Da Medellín, Cuadrado arriva in Italia, destinazione: con i friulani disputa 24 partite in due ...

Mercato Udinese – Ufficiale: Gasparini è un nuovo calciatore del Potenza Mondo Udinese

Rodrigo Becao saluta l'Italia e l'Udinese. Dopo 4 anni a Udine, il difensore passa al Fenerbahçe. IL COMNUNICATO - "Dopo 4 stagioni e 130 presenze, con 6 gol realizzati, finisce l’esperienza in bianco ...Becao è un nuovo calciatore del Fenerbahce. Il difensore brasiliano saluta così a titolo definitivo l'Italia e l'Udinese dopo 4 stagioni.