Udinese | ufficiale l’addio di Becao | va al Fenerebahce

(Di giovedì 20 luglio 2023) L’si separa da, il difensore ha firmato con il Fenerbahce: il comunicato di commiato dei friulani Dopo quattro stagioni Rodrigolascia l’. Il difensore brasiliano, con 130 presenze con la maglia bianconera, lascia l’Italia e approda al Fenerbahce. Di seguito il comunicato dei friulani. «Dopo 4 stagioni e 130 presenze, con 6 gol realizzati, finisce l’esperienza in bianconero di Rodrigo. Il difensore brasiliano è stato ceduto a titolo definitivo al Fenerbahçe. Da parte diCalcio un grande in bocca al lupo a Rodrigo per la nuova esperienza e il ringraziamento per quanto fatto in questi anni in cui, grazie alla crescita nel nostro club, si e consacrato in Serie A».

