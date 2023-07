Ucraina-Russia | Usa | “Kiev utilizza bombe a grappolo in guerra”

(Di giovedì 20 luglio 2023) (Adnkronos) – L’ha iniziato are le, fornite dagli Stati Uniti, nellacontro la. La Casa Bianca ha confermato la notizia, anticipata da alcuni media tra cui il Washington Post, secondo cui l’esercito ucraino sta giàte le munizioni di provenienza americana. “Queste munizioni sono ora in mano agli ucraini e vengono impiegate sul campo di battaglia”, ha dichiarato in un punto stampa il portavoce del consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John Kirby. “L’utilizzo di queste armi sta avendo un impatto significativo sulle posizioni difensive dei russi”, ha aggiunto. “Le stanno usando in modo appropriato. Le stanno usando con efficacia, stanno avendo un effetto sulle capacità di manovra difensive dei ...

...saranno considerate come potenziali "imbarcazioni militari", in risposta alla decisione simile presa da Mosca per i mezzi diretti ai porti ucraini. Intanto la repressione politica in......contro l'invasione dell'definendola "la guerra più stupida e insensata del XXI secolo", esattamente un mese dopo aver annunciato "una campagna contro la guerra" e "contro Putin". La, ...Leggi anche Bombe a grappolo, cosa sono e perché possono cambiare guerra, Putin: "Useremo bombe a grappolo se lo farà Kiev", Pentagono: "Bombe a grappolo a Kiev".: "...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 20 luglio Sky Tg24

Il confronto fra grandi potenze (Stati Uniti e alleati, Cina, Russia) è un ritorno alla normalità storica: risale alle guerre del Peloponneso. C'è una novità di non poco conto. Sul palcoscenico intern ...E poi arriva l'albionico... "Il mondo non può permettere che la guerra in Ucraina continui per altri 500 giorni"-ha dichiarato il Ministro degli Esteri britannico, quindi… James Cleverley ha invitato ...