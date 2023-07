Ucraina-Russia | Usa | “Kiev utilizza bombe a grappolo in guerra”

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 20 luglio 2023) (Adnkronos) – L'ha iniziato are le, fornite dagli Stati Uniti, nellacontro la. La Casa Bianca ha confermato la notizia, anticipata da alcuni media tra cui il Washington Post, secondo cui l'esercito ucraino sta giàte le munizioni di provenienza americana. "Queste munizioni sono ora in mano agli ucraini e vengono impiegate sul campo di battaglia", ha dichiarato in un punto stampa il portavoce del consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John Kirby. "L'utilizzo di queste armi sta avendo un impatto significativo sulle posizioni difensive dei russi", ha aggiunto. "Le stanno usando in modo appropriato. Le stanno usando con efficacia, stanno avendo un effetto sulle capacità di manovra difensive dei russi. ...