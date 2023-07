Ucraina | Lavrov in collegamento video a vertice Brics in Sudafrica

(Di giovedì 20 luglio 2023) Mosca, 20 lug. (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri russo Sergeyparteciperà alla riunione straordinaria dei ministri degli Esteriintramite. Lo ha reso noto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. “I partecipanti – ha aggiunto – discuteranno del rafforzamento del partenariato strategico, compreso il suo sviluppo istituzionale, e presteranno particolare attenzione ai preparativi per il prossimo 15°del 22-24 agosto”. L'articolo CalcioWeb.

Mosca, 20 lug. (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov parteciperà alla riunione straordinaria dei ministri degli Esteri Brics in Sudafrica tramite collegamento video. Lo ha reso no ...Un'azione "mirata a fermare le spedizioni di cereali" secondo il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. I russi "hanno deliberatamente preso di mira le ...