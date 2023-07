Ucraina | Kiev | ' 240 010 militari russi uccisi da inizio guerra'

...il coraggio di ammettere che i suoi piani per sconfiggere la Russia sul campo di battaglia stanno fallendo e la sua assistenza militare all'non fa che prolungare l'agonia del regime di'. ...A quanto sembra il Regno Unito potrebbe inviare ini vecchi carri armati Chieftain. Ecco cosa sappiamo The post "Nuovi" tank inglesi a: spunta l'idea dei carri armati Chieftain appeared first on ...La Russia ha perso nell'ultimo giorno 530 uomini, facendo salire a 240.010 le perdite fra le sue fila dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in ...

Guerra Ucraina, Kiev: «In raid russi distrutte 60mila tonnellate di grano». A fuoco una base militare russa in ilmessaggero.it

La guerra in Ucraina giunge al giorno 512. Le truppe russe hanno lanciato una rappresaglia nel porto di Odessa contro le strutture ucraine, dopo che è stato colpito il Ponte di Kerch. Il potente attac ...