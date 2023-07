Ucraina | bombe russe su Mykolaiv | ucciso un civile | Mosca | tutte le navi verso l' Ucraina considerate militari

(Di giovedì 20 luglio 2023) 20 lug 10:06suunUnè morto in seguito all'attacco russo della notte scorsa su, nell'meridionale. Il corpo di un uomo è stato estratto ...

20 lug 10:06russe su Mykolaiv, ucciso un civile Un civile è morto in seguito all'attacco russo della notte scorsa su Mykolaiv, nell'meridionale. Il corpo di un uomo è stato estratto dalle macerie di ...... appare evidente che l'arrivo indellea grappolo e degli F - 16 , oltre a una nuova serie di missili contenuti nell'ennesimo pacchetto di aiuti da oltre 1 miliardo di dollari, non ...Nella stessa, per fare un esempio, l'amianto è stato messo al bando nel 2020. Tutti gli edifici sono stati costruiti con amianto, e ora leli stanno sbriciolando. Quindi le soglie sono ...

Scade l'accordo sull'export di grano ucraino attraverso il Mar Nero e piovono missili sulla città portuale. Il presidente Usa, Joe Biden, riceve l'inviato vaticano Matteo Zuppi.Il cardinale Zuppi, inviato del Papa per la pace in Ucraina, potrebbe visitare Pechino per cercare soluzioni umanitarie e diplomatiche. L'incontro con Biden ha avuto successo.