'Le sanzioni di oggi sottolineano l'impegno dell'a collaborare con i partner per mantenere la pressione sulla Russia e su coloro che la sostengono', ha affermato il ministro Penny Wong.Il conflitto in, per esempio, è una tavola imbandita dove non manca nulla: armi, edilizia, ... Germania in testa, poi in Africa, in America, in, e guarda con interesse all'Asia. Il ...Ecco i gironi: gruppo A Nuova Zelanda, Norvegia, Filippine, Svizzera; gruppo B:, Irlanda, ... LA LISTA La guerra in, la morte della Regina Elisabetta, i cantanti a Sanremo e i consigli ...

Ucraina: Australia impone sanzioni contro 35 organizzazioni russe Il Dubbio

Canberra, 20 lug. (Adnkronos) – L’Australia ha imposto sanzioni nei confronti di 35 organizzazioni nei settori della difesa, della tecnologia e dell’energia della Federazione Russa, oltre che di 10 pe ...Salta l'accordo con la Russia sull'export di grano dai porti dell'Ucraina. L'intesa che ha consentito di rifornire in particolare l'Africa di cereali prodotti in quello che è diventato negli anni il g ...