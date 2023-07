Ucraina | attacchi russi su Odessa e Mykolaiv

'Crediamo che questo sia uno sforzo coordinato per giustificare eventualicontro navi civili nel Mar Nero e dare la colpa all'per questi', ha affermato. Hodge ha ricordato ...Kiev, 20 lug. -russi su Odessa e Mykolaiv in. Per quanto riguarda Odessa si tratta della terza notte diaerei alla regione. Nelle scorse ore sono state avvertite esplosioni nei pressi del ...Almeno 20 persone, inclusi cinque bambini, sono rimasti feriti la notte scorsa neglirussi su Odessa e Mykolaiv, nell'meridionale: lo hanno reso noto le autorità locali, come riporta Ukrinform. A Mykolaiv, ha annunciato il capo dell'amministrazione militare regionale ...

Ucraina: nuovi attacchi russi su Odessa e Mykolaiv, almeno 20 persone ferite Agenzia ANSA

La Russia ha bombardato per la terza notte consecutiva le città di Odessa e Mykolaiv, importanti porti ucraini sul Mar Nero. Nell'attacco sono stati ...