Ucraina | Antonov | ' assistenza militare Usa non fa che prolungare agonia regime Kiev'

(Di giovedì 20 luglio 2023) Washington, 20 lug. (Adnkronos) - Washington non ha il coraggio di ammettere che i suoi piani per sconfiggere la Russia sul campo di battaglia stanno fallendo e la suaall'non fa chel'deldi. Lo ha dichiarato l'ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly, commentando l'ultimo pacchetto di aiuti militari statunitense a. "Le autorità americane non hanno il coraggio di ammettere che i piani per sconfiggere la Russia sul campo di battaglia stanno fallendo - ha detto sul canale Telegram dell'ambasciata - Le linee di difesa dell'esercito russo hanno preso a calci i neonazisti ucraini. In un impeto di rabbia impotente, Washington invia nuovi missili e munizioni ai suoi ...

...di munizioni a grappolo fornite a Kiev chiarisce che gli Stati Uniti cercano di utilizzare l'per smaltire vecchie armi: lo ha affermato l'ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly. ...Nella notte del 10 luglio, da, due gruppi di 124 arr SRW sono stati trasferiti su motoscafi ...informazioni secondo cui almeno un altro aereo da combattimento dell'aeronautica militare...I relitti sono stati recuperati e donati al OlegState Aviation Museum , destinati a essere ... per quanto riguarda la storia dell'aviazione. Gli Hawker Hurricane , meno famosi dei ...

Ucraina: Antonov, 'assistenza militare Usa non fa che prolungare ... Il Tirreno

La fase è delicata per Kiev. L’offensiva non procede come avrebbe voluto, ed è palpabile la preoccupazione di non ottenere risultati decisivi. Tuttavia gli ucraini cercano di placare i timori ribadend ...La decisione di Washington di non ricostituire le sue scorte di munizioni a grappolo fornite a Kiev chiarisce che gli Stati Uniti cercano di utilizzare l'Ucraina per smaltire vecchie armi: lo ha affer ...