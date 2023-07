Uccide l’ex moglie in provincia di Enna | l’agguato fuori dal supermercato Arrestato l’uomo già denunciato un anno fa

(Di giovedì 20 luglio 2023) È stato arresto dopo essere stato portato in caserma Maurizio Impellizzeri, l’imprenditore sospettato di aver ucciso, Mariella Marino, a Troina indi. Il delitto è avvenuto per strada, doveha sparato contro la donna alcuni colpi di pistola. Marino si è ritrovata il suo ex marito appena uscita da un. Dopo chel’ha minacciata, è riuscita a fuggire verso la porta della casa di una conoscente. Impellizzeri però l’ha seguita e ha sparato tre colpi contro la donnandola. Subito dopo sarebbe tornato nella casa doveva aveva vissuto con sua, che dopo la separazione aveva deciso di andare a vivere con sua madre. La condanna unfa Marino si era ...

