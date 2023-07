(Di giovedì 20 luglio 2023)vistato direttamente dal ritiro del Bayern Monaco, il tecnico Thomasha commentato anche la scorsa finale di Champions League tra. Ai microfoni di Sky Sport Germania, l’ex Chelsea ha sottolineato una scelta di Pep Guardiola. CALCIO INTENSO – Thomaselogia Pep Guardiola, prendendo come riferimento la finale di Champions League giocata contro l’. In particolare, il tecnico del Bayern Monaco, ha sottolineato una scelta tattica di formazione da parte dell’allenatore catalano: «Ilha giocato la finale di Champions League condifensori. Lae quello di Guardiola è il calcio più ad alta intensità di tutta ...

... la priorità del centrocampista austriaco è convincerea dargli una chance. Quella che - ...un segnale di buona volontà e un invito al tecnico tedesco (arrivato dopo il suo prestito al...REPARTO NUOVO - Con l'affare ormai chiuso che ha portato Onana alUnited, Inzaghi si ... L'allenatore dei tedeschi, Thomas, non l'ha schierato nella gara con il Rottach - Egern e, ......docet Amsterdam (Olanda) 08/05/2019 - Champions League / Ajax - Tottenham / foto Imago/Image Sport nella foto: Erik ten Hag Ten Hag non merita il mal di testa che gli provoca il...

Tuchel: «Manchester City-Inter, cinque difensori! Tendenza chiara» Inter-News.it

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Cinque centrocampisti in rosa, uno ancora da prendere, ma adesso la priorità per la Roma è assolutamente il centravanti. Tiago Pinto e Mourinho però monitorano la ...tzgli sportBayern Monacocreatura: 20/07/2023, 05:25da: Hanna Raif, Manuel Bonk, Philip Kesslerè divisoMin Jae Kim è approdato in ritardo al Bayern Monaco.