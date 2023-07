Trump e i repubblicani | guerra all’FBI?

(Di giovedì 20 luglio 2023) Donaldnon ammette mai di avere sbagliato ma ci è arrivato vicino in una recente intervista alla Fox News. Rispondendo all’intervistatrice Maria Bartiromo, l’ex presidente ha concesso che la nomina di Christopher Wray a direttore dell’FBI è stato “probabilmente” un errore.però ha sminuito l’ammissione assegnando la colpa a Chris Christie per averglielo

ma ostinato ad andare avanti per vincere la nomination repubblicana ed essere incoronato candidato ufficiale e sfidante di Biden, si conferma front runner dei. Uomo di punta non ...Gli attacchi di e dei al Dipartimento di Giustizia e l'FBI consistono di una campagna di destabilizzare le istituzioni quando esse sono dirette da un esecutivo democratico.

Tra le accuse: cospirazione per frodare gli Usa e ostruzione di procedura ufficiale Cospirazione per frodare gli Stati Uniti, ostruzione di una procedura ufficiale, violazione dei diritti civili. In a ...