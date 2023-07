Truffe agli anziani per 200mila euro | sgominata banda a Caserta

(Di giovedì 20 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della Compagnia dihanno sgominato un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione diin danno di, ritenuta responsabile di oltre 30 episodi ai quali sono stati sottratti complessivamente beni per. I dettdell’operazione verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 10.00 nella Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere che ha coordinato l’indagine. I militari dell’arma hanno eseguito una serie di ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip di Santa Maria Capua Vetere. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

