Truffe agli anziani da Napoli al Basso Lazio | dieci arresti

...di custodia cautelare in carcere e 8arresti domiciliari), residenti a Napoli. I delitti contestati riguardano l'ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla commissione diin ...I Carabinieri ricordano di non dare fiducia a persone sconosciute , di non aprire la porta... Sullenei confronti delle persone anziane, l'Arma " oltre a vari incontri di sensibilizzazione -...I carabinieri della Compagnia di Caserta hanno sgominato un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione diin danno di anziani, ritenuta responsabile di oltre 30 episodi ai quali sono stati sottratti complessivamente beni per 200mila euro. I dettagli dell'operazione verranno illustrati nel corso di ...

Truffe agli anziani per 200mila euro, sgominata banda a Caserta Agenzia ANSA

Cecchina (cronaca) - La campagna di informazione ilmamilio.it Continuano i regolari incontri presso il Centro Sociale degli Anziani con i Carabinieri della locale stazione, alla presenza del com ...nei confronti di dieci persone (due destinatarie di custodia cautelare in carcere e otto agli arresti domiciliari), residenti a Napoli. I delitti contestati riguardano l'ipotesi di associazione per ...