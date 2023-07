Truffe agli anziani | 10 arresti I colpi tra la Campania e il Lazio

(Di giovedì 20 luglio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiNell’ambito di un’attività investigativa diretta dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, i Carabinieri della Compagnia di Caserta hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura coercitiva, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di 10 persone (2 destinatarie di custodia cautelare in carcere e 8domiciliari), residenti a Napoli. I delitti contestati riguardano l’ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla commissione diin danno di. Sono stati oltre 50 leconsumate o tentate nei confronti di soggetti vulnerabili, dimoranti prevalentemente ine nelle zone del bassoaccertate nel corso delle indagini, dalle quali i responsabili hanno ricavato un profitto ...

