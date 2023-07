Trubin | l’Inter deve pazientare | gerarchia già definita – Sky

Leggi su inter-news

(Di giovedì 20 luglio 2023)è uno dei portieri chesta cercando di prendere per sostituire Onana, già andato al Manchester United anche se manca l’annuncio. Da Sky Sport 24, Silvia Vallini parla di come procede la trattativa con lo Shakhtar Donetsk. LE DIFFICOLTÀ – Per trovare un nuovo portiere c’è da fare qualche sforzo in più. Lo spiega Silvia Vallini: «Ci vuole molta pazienza per arrivare ad Anatoliy. C’è molta distanza con lo Shakhtar Donetsk, rispetto all’offerta iniziale da dieci milioni.è un giocatore nel mirino delcomplice una sfida passata, quella del 2020 dove parò di tutto. All’epoca aveva diciannove anni, ora ne ha ventidue e nell’ottica ci sarebbe da farlo crescere dietro Yann Sommer che si cerca di avere prima della tournée in Giappone». Inter-News - Ultime notizie e ...