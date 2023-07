Trovato a Milano lo scorpione Protobuthus ziliolii | antico e rarissimo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 luglio 2023) Unonon qualsiasi avvistato a. Un piccolo pezzo di roccia dolomitica, aperto in due, ha rivelato il corpo di uno: in soli 4,4 centimetri di lunghezza l’animale è conservato integro, con occhi, zampe e coda completa di aculeo. Avete letto bene, siamo a, per l’esattezza tra i fossili conservati al Museo di Storia Naturale ed estratti dal giacimento Unesco di Besano-Monte San Giorgio, in provincia di Varese. Coordinati dal paleontologo del museo Cristiano Dal Sasso, i ricercatori Marco Viaretti e Gabriele Bindellini, afferenti al Dipartimento di Scienze della Terra ‘A. Desio dell’Università di, hanno studiato in dettaglio il prezioso fossile di, scoprendo che si tratta di una nuova specie, ora battezzata...