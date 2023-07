Trebisacce | auto elettrica si mette in moto da sola improvvisamente e finisce in spiaggia tra i bagnanti

(Di giovedì 20 luglio 2023) Tragedia sfiorata ieri a, in provincia di Cosenza. Una, Hyundai,, si è messa inda, finendo sulladel lungomare bandiera blu, in quel momento piena di. Vere e proprie scene di panico tra i presenti che si sono visti piombare il

Tragedia sfiorata - Paura a Trebisacce, auto si mette in moto da sola e finisce sulla spiaggia tra i bagnanti LaC news24

La Hyundai era stata parcheggiata poco lontano dalla spiaggia di Trebisacce, in provincia di Cosenza, quando si è messa in moto da sola, fermandosi in mezzo alle persone che si stavano godendo la gior ...Il bizzarro episodio si è verificato a Trebisacce. Secondo quanto emerso un'auto elettrica si sarebbe messa in moto da sola ...