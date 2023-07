Travolto dalla moglie con l' auto durante il temporale | l' assurdo incidente dopo la caduta in bicicletta | morto un 53enne

(Di giovedì 20 luglio 2023)e uccisomentre torna a casa in. Un uomo di 53 anni èa Prevalle (Brescia). L'uomo, di origini indiane, era inseguitofiglia in ...

Un uomo di 53 anni è morto nella tarda serata di ieri travolto dall’auto guidata dalla moglie. È accaduto a Prevalle in provincia di Brescia durante il temporale che si è abbattuto in provincia.Travolto e ucciso dalla moglie mentre torna a casa in bicicletta. Un uomo di 53 anni è morto a Prevalle (Brescia). L'uomo, di origini indiane, era in bicicletta seguito dalla moglie ...