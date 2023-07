(Di giovedì 20 luglio 2023) Due diverseinin Sardegna, dove a distanza di poche ore sonouna bambina di 10e unadi 41. Laè morta a Noesala, località costiera al confine tra i comuni di Magomadas e Tresnuraghes. La giovane donna ha invece perso la vita a Is Arenas, sul litorale di Narbolia.

AGI - Duedelsul litorale della provincia di Oristano nelle ultime ore. Una bambina di 10 anni è morta annegata a Noesala, località costiera al confine tra i comuni di Magomadas e Tresnuraghes. ...... come quelle del territorio siciliano, tra l'odore dele il fuoco della terra dominata dall'... i sindacati dell'edilizia scrivono alle associazioni datoriali: dobbiamo prevenire leSir ...... le cui caratteristiche sono molto diverse da quelle del. Il fiume infatti si modifica giorno ... per dare un contributo a prevenire ed evitare altre. È da salutare con favore la sempre ...

Due tragedie del mare nell’Oristanese: morte una bambina e una giovane turista LinkOristano

Leggi su Sky TG24 l'articolo Tragedie in mare a Oristano, bimba di 10 anni e turista straniera muoiono annegate ...Giornata nerissima nell’Oristanese per un’ulteriore tragedia avvenuta in mare, oltre a quella di Tresnuraghes ( LEGGI QUI ).