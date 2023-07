Traffico Roma del 20-07-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 20 luglio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati per un nuovo aggiornamento sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna rimane trafficato il tratto tra laFiumicino e la diramazioneSud segnaliamo comunque un precedente incidente prima della Laurentina in diminuzione gli spostamenti sul interna tra cassie è Prenestina nessun disagio di rilievo sulle Urbano della A24 in particolare per chi dalla tangenziale est e viaggia in direzione del Grappa trafficata via del Foro Italico anche qui senza altri problemi tra Corso Francia & via Solari in direzione San Giovanniintenso Anche sulla Pontina tra Tor de’ Cenci e Castel di Decima verso Pomezia e tra Spinaceto e le gr per chi è diretto all’Eur pronto lo stadio Olimpico ospitare le due date del concertono dei maneskin ...