Traffico Roma del 20-07-2023 ore 18 | 00

(Di giovedì 20 luglio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna terminato l’intervento dei vigili del fuoco nella galleria tra Cassia bis e Cassia con la precedente chiusura della corsia di sorpassoin graduale normalizzazione sempre sul esterna aumentano gli spostamenti tra laFiumicino e la diramazioneSud a cade lo stesso sulla carreggiata interna tra cassie ai Appiaintenso ma senza altri disagi in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24 mentre sulla tangenziale est e graduale aumento la circolazione tra Tiburtina e Salaria per chi è diretto all’Olimpico è lo stadio della capitale pronto a ospitare le due date del concertono dei maneskin oggi e domani venerdì 21 inizio della live previsto per le 9 di ...

Da oggi, presso ilMarina Yachting potranno trovare un approdo sicuro 14 mega - yacht di ... con unannuale di circa due milioni e mezzo di passeggeri e l'inaugurazione di un nuovo spazio ...... come nel caso del peso dei bagagli, e tratte studiate per volare solo nei momenti di massimo. Perché i biglietti aerei in Italia costano sempre di più Le tratte dae Milano verso ...Al termine dei successivi controlli dei binari sarà autorizzata la ripresa delAV sulla ... Per consentire l'attività dei cantieri i treni Alta Velocità sulla rotta Milano "utilizzeranno ...

ROMA Gli ultimi due weekend di luglio segneranno l'inizio della fase più intensa dell'esodo estivo. Saranno milioni gli italiani in viaggio lungo la rete di Autostrade per l'Italia… Leggi ...Da quanto è emerso dalle prime verifiche a seguito della caduta, la seconda nei pressi del Campidoglio, dopo l'altro pino caduto qualche giorno fa ...