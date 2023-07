Traffico Roma del 20-07-2023 ore 16 | 30

(Di giovedì 20 luglio 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

...piccolo e circondato da popolazioni ostili per poter adottare le politiche di potenza di, e ...l'esportazione del grano ucraino e su cui vigila la Turchia per evitare che ci sia undi armi ......autostradale: ecco quali sono i week end critici Ultimo Aggiornamento 19/07/23 Come ... Blackout a, in 300mila senza corrente. Diciannove le città da bollino rosso . Secondo Bernardo ..."Cabina di regia contro il

Traffico Roma del 20-07-2023 ore 10:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews

Da quanto è emerso dalle prime verifiche a seguito della caduta, la seconda nei pressi del Campidoglio, dopo l'altro pino caduto qualche giorno fa ...Questa mattina è crollato un pino di 25 metri a Piazza d'Aracoeli al centro di Roma, ignare le motivazioni del crollo improvviso.