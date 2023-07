Traffico Roma del 20-07-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 20 luglio 2023) Luceverdevedi trovati all’ascolto sul grande raccordo anulareintenso sulla carreggiata esterna tra le uscite di Casal Lumbroso e Ardeatina in carreggiata interna auto in fila tra casa e Appia aNord sempre intenso ilsulla Flaminia tra Grottarossa e due punti e sulla Salaria con le code tra Villa Spada e la tangenziale e sulla tangenziale si rallenta per lavori con riduzione della carreggiata tra l’uscita per Corso di Francia via dei Campi Sportivi direzione San Giovannirallentato anche tra l’uscita per via Nomentana e via dei Campi Sportivi direzione stadio sulla Pontinain coda tra Castel di Decima verso l’Eur per lavori ancora trafficata Aurelia Malagrotta il raccordo anulare sulla via del mare un incidente sta provocando ...