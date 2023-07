Leggi su romadailynews

(Di giovedì 20 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione aNordin coda sulla Flaminia tra Labaro e due punti ed anche sulla Salaria aeroporto dell’Urbe e la tangenziale sulla se ha visto ilrallentato per lavori tra le rughe e Castel de’ ceveri in direzione raccordoin coda sul tratto Urbano della A24 tra Tor Cervara e la tangenziale più grande raccordo anularein coda in carreggiata interna uscite Casilina e abbia notizia che riguarda i lavori in via dei Prati Fiscali chiusi le tratto di strada tra via dei Prati Fiscali Vecchia via Antonio Silvani in direzione di via Salaria con possibili rallentamenti nelle ore di maggiorfuori raccordo lavori sulla via Aurelia con ilin coda tra Castel di ...