Touré-Atalanta | vicina la fumata bianca per l’attaccante Colpo da 23 milioni di euro

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 20 luglio 2023)Bilalè sempre più vicino alla corte dell’non da escludere nelle prossime settimanesempre piùper portare a casadell’Almeria Bilal: rinforzo offensivo che l’vuole far suo per potenziare e ringiovanire l’intero reparto. I nerazzurri spenderanno 23diper il classe 2001, con l’Almeria ben disposta ad accettare tale offerta. Discorso legato ad Hojlund? Assolutamente no, bensì alla cessione del tandem colombiano Muriel-Zapata.