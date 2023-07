Tour de France 2023 | Wout van Aert si ritira per stare al fianco della moglie | secondo figlio in arrivo

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 luglio 2023) Era noto che l’eventualità si sarebbe potuta verificare, e questa mattina il destino si è in qualche modo compiuto.vannon partirà nella diciottesima tappa deldedi oggi, da Moutiers a Bourg-en-Bresse. A favorire l’abbandono anche il fatto che il compagno di squadra in Jumbo-Visma, il danese Jonas Vingegaard, abbia in mano la vittoria totale. La sostanza dei fatti sta nel fatto che il ventottenne belga non ha nessun problema di tipo fisico, anzi in questa Grande Boucle si è mosso più di una volta pur di cercare di vincere una tappa. La ragione è, semplicemente, che laSarah sta per partorire ilde: il borsinotappa di oggi. Philipsen ...