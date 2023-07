Tour de France 2023 | tappa di oggi Moûtiers-Bourg-en-Bresse | orari | percorso | favoriti Philipsen il più atteso

(Di giovedì 20 luglio 2023) Diciottesimaper ilde. Dopo la cronometro e lo spettacolo della frazione di ieri, ecco che arriva la calma con una giornata sulla carta semplice. Andiamo a scoprirla nel dettaglio cone programma.Sono 184,9 i chilometri da-en-praticamente tutto pianeggiante, intervallato solamente da due GPM di quarta categoria: Côte de Chambéry-le-Haut (1,6 km al 4,1%) e la Côte de Boissieu (2,4 km al 4,7%). Dall’ultimo scollinamento all’arrivo in ogni caso è tutta pianura. ALTIMETRIADa capire se il plotone riuscirà a tenere chiusa la corsa e a non lasciare andare la fuga. In ogni caso la volata vedrà ...

Felix Gall trionfa nella 17esima tappa delde, sul podio anche Simon Yates e Pello Bilbao. Jonas Vingegaard, quarto al traguardo, ipoteca definitivamente la sua vittoria in questa Grande Boucle, mentre Tadej Pogacar crolla e arriva ...L'austriaco Felix Gall trionfa nella diciassettesima tappa delcon arrivo Courchevel. Jonas Vingegaard mette definitivamente le mani sulde2023, con Tadej Pogacar che crolla completamente e arriva a oltre 6' dal suo avversario. Giulio Ciccone ancora in vetta alla classifica scalatori. Il commento di Luca Gialanella, in ...allo sloveno chiudendo i giochi alde. Dopo lo schiaffone inflitto marted dal danese, capace in 22,4km di portare il distacco su Pogacar a ben 1'38 in un colpo solo, Vingegaard ha rifilato nella 17a tappa altri 5'47 Se l'...

La vittoria della maglia gialla a cronometro e l'ancora diffusa incapacità degli appassionati di provare stupore quando guardano il ciclismo. Gli errori del passato sono ancora un peso per i corridori ...TOUR DE FRANCE - Pogacar non ha quasi parole dopo la tappa di Courchevel dove ha preso 5'45'' da Vingegaard. Lo sloveno, infatti, non capisce cosa gli sia ...