Tour de France 2023 | pagelle di oggi | Kasper Asgreen salva la Soudal-QuickStep | show Lotto Dstny

(Di giovedì 20 luglio 2023)DICIOTTESIMA TAPPADE, voto 10:ildi unain crisi. Il danese trova la fuga giusta, si impegna al massimo e sul finale domina lo sprint non facendosi raggiungere dal plotone e dando la prima vittoria alla compagine belga. Da sottolineare il lavoro dei compagni in gruppo a rompere i cambi. Pasccal Eenkhoorn, voto 9: il pugno sul manubrio ci sta, visto che la situazione ideale se l’era creata assieme alla squadra e purtroppo ha avuto un corridore davanti più forte. Resta il rammarico per il secondo posto, ma gran gara dell’olandese. Jonas Abrahamsen, voto 8: la Uno-X Pro Cycling Team si conferma una gran squadra, sempre coraggiosa e all’attacco. Non ...

Resta così leader della classifica generale Kasper Asgreen ha vinto in volata la 18esima tappa del Tour de France. Il danese della Soudal Quick - Step è al suo primo successo nella Moutiers - Bourg en Bresse di 184,9 km. Battuto in volata l'olandese Pascal Eenkhoorn e il norvegese Jonas Abrahamsen.

Ultim'ora su ticinonotizie.it BOURG EN BRESSE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Kasper Asgreen ha vinto la diciottesima tappa del Tour de France 2023, la MoUtiers-Bourg en Bresse di 185 chilometri. Il corridore ...Roma, 20 lug. (Adnkronos) - Kasper Asgreen ha vinto in volata la 18esima tappa del Tour de France. Il danese della Soudal Quick-Step è al suo primo successo nella Moutiers-Bourg en Bresse di 184,9 km.