Tour de France 2023 | oggi 18esima tappa | programma | percorso | altimetria

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 20 luglio 2023) (Adnkronos) –numero 18, giovedì 20 luglio, per ilde. Lunga 185 km, vede la partenza da Moûtiers (dipartimento della Savoia) e l'arrivo a Bourg en Bresse, nella regione dell'Auvergne Rhône-Alpes. Abbastanza pianeggiante, soprattutto per quanto riguarda la prima parte, ma le salite in ogni caso non mancano. Orario di partenza intorno alle 13. La partenza verrà data dunque a Moûtiers con un tratto di strada in leggerissima discesa. Dopo 45 chilometri comincerà una fase con alcune brevi salite, di cui due classificate come GPM: la Côte de Chambéry-le-Haut (1,6 chilometri al 4,1%), al chilometro 62,1 e la Côte de Boissieu (2,4 km al 4,7%) posto al chilometro 195,2. Scollinato il secondo GPM iltornerà a essere sostanzialmente pianeggiante, con la corsa ...