Tour de France 2023 in tv oggi | orario d’inizio 20 luglio | programma RAI ed Eurosport | streaming

(Di giovedì 20 luglio 2023) Ildeha assunto una precisa fisionomia: Jonas Vingegaard ha chiuso con diverse mandate la maglia gialla, avendo un vantaggio di quasi otto minuti nei confronti di Tadej Pogacar. Lo sloveno è incappato in una crisi nerissima sul Col de la Loze, perdendo tantissimo sul danese. Torna ad esserci una chance per i velocisti nella diciottesima tappa. 184,9 chilometri da Moûtiers a Bourg-en-Bresse: poco più di 1000 metri di dislivello. Saranno appena due i gran premi della montagna, ambedue di quarta categoria: la Côte de Chambéry-le-Haut (1,6 km al 4,1%) e la Côte de Boissieu (2,4 km al 4,7%), ma entrambi piuttosto lontano dal traguardo. Ci sarà uno sprint intermedio a Saint-Rambert-en-Bugey. Ultimi chilometri che saranno completamente piatti e si andrà inevitabilmente verso una volata di gruppo. La diciottesima tappa del ...

Felix Gall trionfa nella 17esima tappa delde, sul podio anche Simon Yates e Pello Bilbao. Jonas Vingegaard, quarto al traguardo, ipoteca definitivamente la sua vittoria in questa Grande Boucle, mentre Tadej Pogacar crolla e arriva ...L'austriaco Felix Gall trionfa nella diciassettesima tappa delcon arrivo Courchevel. Jonas Vingegaard mette definitivamente le mani sulde2023, con Tadej Pogacar che crolla completamente e arriva a oltre 6' dal suo avversario. Giulio Ciccone ancora in vetta alla classifica scalatori. Il commento di Luca Gialanella, in ...allo sloveno chiudendo i giochi alde. Dopo lo schiaffone inflitto marted dal danese, capace in 22,4km di portare il distacco su Pogacar a ben 1'38 in un colpo solo, Vingegaard ha rifilato nella 17a tappa altri 5'47 Se l'...

