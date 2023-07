Tour de France 2023 | figlio in arrivo | Wout van Aert abbandona la Grande Boucle

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 luglio 2023)vanildea pochi giorni dal termine. Il corridore belga, compagno di squadra della maglia gialla Jonas Vingegaard, non prenderà parte alla 18esima tappa deldeper raggiungere la sua compagna in procinto di partorire. “Come tutti sanno, Sarah è incinta e le cose cominciano a diventare più chiare a casa. In consultazione con il team, abbiamo deciso che il mio posto è lì”, spiega la stella della Jumbo-Visma prima della tappa tra Moûtiers e Bourg-en-Bresse dedicata ai velocisti. SportFace.