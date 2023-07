Tour de France 2023 | Campenaerts regala la vittoria ad Asgreen

Kasper Asgren in questodeera già andato in fuga quattro volte, s'era fatto inseguire per 368 chilometri, l'avevano sempre ripreso. C'aveva niente di meglio da fare oggi che riprovarci. ...Il danese Kasper Asgreen , 28 anni ,alfiere della Soudal Quick - Step, ha vinto in volata la tappa numero 18 deldedopo una fuga (in un terzetto )di 180 km. Il danese ha saputo infilarsi da grande passista nella fuga di giornata di cui è stato regista inappuntabile il belga Victor Campenaerts, ...Domani altra tappa buona per i velocisti ma bisognerà risparmiarsi per il gran finale di sabato, quando sui Vosgi ildefornirà le sue ultime risposte . Al via è subito fuga Dopo la ...

Il danese Kasper Asgreen (Soudal QuickStep) ha vinto la la diciottesima tappa del 110° Tour de France lungo i 185 chilometri pianeggianti da Moûtiers a Bourg-en-Bresse. Il vincitore del Giro delle Fia ...Eenkhoorn premiato per tenacia e coraggio, Abrahamsen combatte fino in fondo e merita un 7,5. Girmay non è al top: prova insufficiente ...