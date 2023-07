Tour de France 2023 | Asgreen vince 18a tappa Vingegaard sempre leader

(Di giovedì 20 luglio 2023) Resta cosìdella classifica generale Kasperha vinto in volata la 18esimadelde. Il danese della Soudal Quick-Step è al suo primo successo nella Moutiers-Bourg en Bresse di 184,9 km. Battuti in volata l’olandese Pascal Eenkhoorn e il norvegese Jonas Abrahamsen. Il danese Jonasrestadella classifica generale con 7’35” di vantaggio sullo sloveno Tadej Pogacar (Uae Emirates). Domani è in programma la 19/a, la Moirans-en-Montagne-Poligny di 173.0 km. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Bourg en Bresse " Alè sempre Danimarca, ma stavolta Jonas Vingegaard non c'entra. Il successo di tappa va a Kasper Asgreen (Soudal - Quick Step), vincitore del Giro delle Fiandre nel 2021, poi un po' sparito.

Mentre tutti si aspettavano la volata di gruppo, la fuga parte subito e riesce a beffare il gruppo sul traguardo. Nonostante il gran lavoro di Campenaerts, a trionfare è il danese Asgreen. Il più delu ...Si afferma il danese della Soudal Quick-Step nella frazione Moutiers-Bourg en Bresse di 184,9 km. Resiste la fuga del quartetto che stacca il gruppo fino al traguardo. Battuti l'olandese Pascal Eenkho ...